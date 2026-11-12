Zwei Jungen fahren auf einem E-Scooter in Neuwied, als einer von ihnen hinfällt und sich schwer verletzt. Weil das Fahrzeug weder für den Straßenverkehr zugelassen noch versichert ist, entscheidet sich der andere Junge für einen drastischen Schritt.
Lesezeit 1 Minute
Zu einem brisanten Vorfall ist es am Mittwochnachmittag in Neuwied gekommen. Zwei Jungen im Alter von zwölf Jahren fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter, als einer von ihnen herunterfällt und sich schwer verletzt. Statt Hilfe zu suchen, macht sich der andere Junge aus dem Staub – denn der Scooter war wohl nicht versichert.