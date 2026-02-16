Unfall auf der B256
Zwölf Autos verunglücken im Schneetreiben bei Rengsdorf
Auf der B256 bei Rengsdorf sind mehrere Fahrzeuge im Schnee verunglückt.
Feuerwehr Rengsdorf-Waldbreitbach

Schneetreiben hat am Sonntag für rutschige Straßen im Westerwald gesorgt. Mehrere Fahrzeuge sind auf der B256 hinter dem Landschaftstunnel bei Rengsdorf ineinander gekracht.

Am Karnevalssonntag ist eine Schneefront über den Westerwald gezogen, innerhalb kürzester Zeit waren die Ortschaften und Verkehrswege zugeschneit. Das hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr, und zwar gravierende. Auf der B256 ereignete sich hinter dem Landschaftstunnel Rengsdorf in Fahrtrichtung Neuwied ein Verkehrsunfall mit gleich zwölf Fahrzeugen, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach mit.

