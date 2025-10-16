Neuwieder Club stärkt Vielfalt Zwischen Blumen und Schafen den Golfschläger schwingen 16.10.2025, 20:00 Uhr

i Der große, vom stellvertretenden Head-Greenkeeper angelegte Teich auf dem Neuwieder Golfplatz ist das Wasserreservoir für den Golfrasen im Sommer – und Lebensraum für viele Tiere, weiß Präsident Paul Krumholz. Maja Wagener

Golf sei eine Ökosauerei, die Kurzrasenflächen verbrauchten Unmengen an Wasser: Das sind zwei der gängigsten Vorurteile, die den Sport begleiten. Der Golfclub Rhein-Wied macht es anders – und wurde für den „Lebensraum Golfplatz“ sogar ausgezeichnet.

Golf und Umweltschutz ist nur scheinbar ein Widerspruch: Der ökologische Aspekt werde auf dem Areal des Golfclubs Rhein-Wied stark berücksichtigt, erklärt Paul Krumholz, seit 2018 dessen Präsident. 76 Hektar sind es insgesamt, 50 Hektar umfasst der Golfplatz – und der ist weit mehr als grüner Kurzrasen.







