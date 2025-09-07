Shoppen, schlemmen und staunen: Mit dem First Friday will Linz mehr Leben in seine Innenstadt bringen. Jetzt fand die Aktion zum zweiten Mal statt.

Fast wäre die zweite Auflage des Linzer First Friday buchstäblich ins Wasser gefallen, denn zum Start öffnete der Himmel seine Schleusen. Nach 20 Minuten herrschte dann aber doch wieder bestes Wetter, und die Erfolge des Starts der Serie „First Friday“ setzten sich fort.

Unter dem Motto „Kunst und Klang“ zeigte sich Linz wieder von der besten Seite. Am Buttermarkt eröffneten die Line Dancer aus Bonn unter der Leitung von Anna Molitor den Abend. Die Bambam Power Acts verzauberten die Besucher mit Tanz und Akrobatik. Und wer wollte, konnte natürlich wieder in allen Geschäften der Linzer Altstadt ausgiebig shoppen.

Bambam Power Acts Heinz-Werner Lamberz Shoppen beim First Friday Heinz-Werner Lamberz Show am First Friday Heinz-Werner Lamberz Die Band Obstschale vom MGL Linz Heinz-Werner Lamberz Show am First Friday Heinz-Werner Lamberz Spaß und Gesang in der Linzer Kaffeerösterei Heinz-Werner Lamberz Show am First Friday Heinz-Werner Lamberz Bambam Power Acts Heinz-Werner Lamberz 1 / 8

Am Buttermarkt stellte der Linzer Künstler Alexander Wöhrle seine Bilder aus. In der Linzer Kaffeerösterei formierte sich ein kleiner Chor, der schnell zu Höchstform auflief. Die Band Obstschale vom MGL Linz präsentierte Rockgeschichte in Klangform. Und auf dem Marktplatz zeigten Akrobaten, Jongeleure und Tänzer ihr Können.