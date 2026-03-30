Sammelkarten, Anime und Mangas Zweite Filiale von „Ravecards“ in Neuwied eröffnet Rainer Claaßen 30.03.2026, 16:00 Uhr

i Freuen sich über den Erfolg ihres Unternehmens: Rabea Al-Malliji und Vedat Aslan vor ihren Porträts im Anime-Stil. Rainer Claaßen

Pokémon, Yu-Gi-Oh und Magic: The Gathering – In Neuwied entsteht aus einem Online‑Hype ein lebendiger Treffpunkt für Sammelkarten‑Fans: „Ravecards“ hat jetzt seine zweite Filiale eröffnet. Wer hinter dem Geschäftsmodell steckt.

Immer mehr Geschäfte in der Neuwieder Innenstadt schließen. Vor allem der Onlinehandel macht den Ladenbesitzern zu schaffen. Umso überraschender ist es, dass ein Unternehmen, dessen Ursprung genau dort liegt, so erfolgreich ist, dass die Inhaber jetzt sogar eine zweite Filiale eröffnet haben: „Ravecards“ an der Kreuzung von Mittelstraße und Engerser Straße.







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