Tragischer Unfall bei Dürrholz
Zwei weitere Jäger waren bei tödlichem Schuss anwesend
Nahe Dürrholz soll ein Jäger in einem Hochsitz tödlich durch eine Kugel getroffen worden sein. Die Staatsanwaltschaft spricht vo
Nahe Dürrholz soll ein Jäger in einem Hochsitz tödlich durch eine Kugel getroffen worden sein. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Jagdunfall. (Symbolbild)
Silas Stein. picture alliance/dpa

Ein 50-Jähriger kam nahe Dürrholz bei einem Jagdunfall ums Leben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 58-Jährigen. Doch die beiden waren in der Nacht nicht allein.

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Nach dem Tod eines Jägers durch einen Schuss bei Dürrholz ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen einen 58-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Neuwied. Auf Anfrage teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl nun mit, dass zwei weitere Personen vor Ort waren, die ebenfalls an der nächtlichen Jagd beteiligt gewesen waren.
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