Ein 50-Jähriger kam nahe Dürrholz bei einem Jagdunfall ums Leben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 58-Jährigen. Doch die beiden waren in der Nacht nicht allein.
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Nach dem Tod eines Jägers durch einen Schuss bei Dürrholz ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen einen 58-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Neuwied. Auf Anfrage teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl nun mit, dass zwei weitere Personen vor Ort waren, die ebenfalls an der nächtlichen Jagd beteiligt gewesen waren.