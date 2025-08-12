Der Wohnungsbrand in Heddesdorf in der vergangenen Woche zieht größere Folgen nach sich: Zwei weitere Familien haben alles verloren, eine zusätzliche Spendenaktion wurde initiiert. Im Brandhaus ist voraussichtlich eine Generalsanierung angedacht.

Schnell hatte sich nach dem Wohnungsbrand in Heddesdorf in der vergangenen Woche große Hilfsbereitschaft gezeigt. Eine Spendenaktion, die von der Nachbarin Maya-Rebecca Lettere über die Online-Plattform GoFundMe gestartet wurde, brachte schnell eine größere Summe zusammen. Sie bezieht sich allerdings explizit auf die Familie aus dem Erdgeschoss, in deren Wohnung der Brand nach aktueller Einschätzung der Feuerwehr seinen Ursprung hatte. Diese ist allerdings nicht allein betroffen: Auch die beiden Wohnungen in den Geschossen darüber sind nicht mehr bewohnbar – zwei weitere Familien haben alles verloren. Im Obergeschoss wohnte eine Frau mit zwei erwachsenen Söhnen, von denen einer eine Beeinträchtigung hat. In der mittleren Etage lebte eine Mutter mit ihrem erwachsenen Sohn.

Lefkowitz lobt Engagement

Heddesdorfs Ortsvorsteher Sven Lefkowitz hat gemeinsam mit Unterstützern alle Familien kontaktieren können. Der Kontakt zu Superintendent Detlef Kowalski von der Evangelischen Kirchengemeinde wurde eine weitere Möglichkeit zum Spenden geschaffen: Wer die Familien unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Brandhilfe“ auf das Konto der evangelischen Kirchengemeinde Neuwied bei der KD-Bank einzahlen (IBAN: DE76 3506 0190 6532 4000 05). Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

Lefkowitz lobt das Engagement der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft GSG, der die betroffenen Wohnungen gehören – die ist aktuell mit Hochdruck damit beschäftigt, alternative Unterkunftsmöglichkeiten für die betroffenen Familien zu schaffen. Aktuell sind sie bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Kurzfristige Lösungen scheinen aber schon in Aussicht zu stehen.

Für Sachspenden wie Mobiliar und ähnliches ist es aktuell laut Lefkowitz noch zu früh – die kommen erst in Betracht, wenn klar ist, in welche Wohnungen die drei Familien ziehen können. Im Brandhaus steht nach der Analyse voraussichtlich eine Generalsanierung an, die sicher einige Zeit in Anspruch nehmen wird.