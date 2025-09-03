Um 10.40 Uhr krachte es am Dienstag zum ersten Mal auf der A3 in Fahrtrichtung Köln bei Neustadt. Nach 21 Uhr und einen weiteren Unfall später wurde die Autobahn komplett freigegeben.

Wer am Dienstag auf der A3 bei Neustadt unterwegs war, brauchte Geduld, und zwar viel. Um 10.40 Uhr ereignete sich der erste schwere Unfall in Fahrtrichtung Köln, ein Lkw kollidierte mit einem anderen und kippte um. Gegen Mittag wurde der Verkehr an der Ausfahrt Neustadt abgeleitet, ein Stau bildete sich, den ein Sattelzugfahrer übersah. Der nächste Unfall, die nächste Vollsperrung. Bis 21.19 Uhr dauerten die Arbeiten hier an, berichtet die Polizei am nächsten Morgen.

Drei Sattelzüge fahren aufeinander auf

In einer Pressemitteilung hatte sie da bereits geschildert, wie es zu diesem zweiten Unfall kam. Wegen der Sperr- und Ableitungsmaßnahmen nach dem ersten Unfall hatte sich ein langer Stau auf der A3 gebildet. Dessen Ende hatte der 59-jährige Fahrer eines unbeladenen polnischen Sattelzuges übersehen und war auf dem rechten Fahrstreifen auf das Heck des vor ihm abbremsenden rumänischen Sattelzuges aufgefahren.

i Ein Lastwagen fuhr in eine Böschung und kippte um. Der Fahrer musste aus seinem Fahrerhaus mit einer Leiter befreit werden. Feuerwehr VG Asbach

Durch den Aufprall wurde der rumänische Sattelzug auf einen weiteren Sattelzug geschoben. Dieser war mit Gefahrgut beladen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten bereits zahlreiche Ersthelfer die Unfallstelle abgesichert und sich um die Beteiligten gekümmert. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, die anderen beiden Beteiligten trugen keine Verletzungen davon.

Verkehr wird stundenlang in Neustadt abgeleitet

Die Unfallstelle war weiträumig abgesperrt. Die Beschädigungen des zuletzt genannten Sattelzuges waren so gering, dass vom geladenen Gefahrgut letztlich keine Gefahr ausging. Der Verkehr wurde auch in diesem Fall über die Anschlussstelle Neustadt abgeleitet. Der linke Fahrstreifen der A3 wurde dann gegen 18 Uhr freigegeben, der restliche Teil der Fahrbahn um 21.19 Uhr. Die Unfallstelle des Verkehrsunfalls vom Vormittag war ebenfalls gegen 18 Uhr freigegeben worden.

Für Polizei und Feuerwehr war es ein Großeinsatz an diesem Tag. Vor Ort waren die Polizei, die Autobahn GmbH, Rettungswagen und -hubschrauber sowie ein Notarzt, zudem diverse Feuerwehreinheiten. Am Mittwoch waren keine Nacharbeiten mehr nötig.