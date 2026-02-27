Wechsel bei Vario Software
Zwei U30-Jährige übernehmen bald Unternehmen in Neuwied
Hendrik Schneider (links) und sein Bruder Sven sollen in Zukunft die Firma ihres Vaters in Neuwied übernehmen.
Viktoria Schneider

Sie bringen frischen Wind und neue Ideen mit: Hendrik und Sven Schneider übernehmen schon ganz bald die Führung im Unternehmen ihres Vaters in Neuwied. So möchten die beiden Vario Software in die digitale Zukunft führen.

Lesezeit 3 Minuten
Rechnungen, Bestellungen, Lieferscheine: Was Unternehmen früher mühsam von Hand erledigten, läuft heute alles digital. Damit nicht jede Firma einen eigenen Software-Entwickler einstellen muss, nutzen viele sogenannte All-in-one-Programme. Das Neuwieder Familienunternehmen Vario Software hat sich genau darauf spezialisiert.

