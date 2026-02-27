Wechsel bei Vario Software Zwei U30-Jährige übernehmen bald Unternehmen in Neuwied Viktoria Schneider 27.02.2026, 13:00 Uhr

i Hendrik Schneider (links) und sein Bruder Sven sollen in Zukunft die Firma ihres Vaters in Neuwied übernehmen. Viktoria Schneider

Sie bringen frischen Wind und neue Ideen mit: Hendrik und Sven Schneider übernehmen schon ganz bald die Führung im Unternehmen ihres Vaters in Neuwied. So möchten die beiden Vario Software in die digitale Zukunft führen.

Rechnungen, Bestellungen, Lieferscheine: Was Unternehmen früher mühsam von Hand erledigten, läuft heute alles digital. Damit nicht jede Firma einen eigenen Software-Entwickler einstellen muss, nutzen viele sogenannte All-in-one-Programme. Das Neuwieder Familienunternehmen Vario Software hat sich genau darauf spezialisiert.







