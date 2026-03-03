Unfall bei Feldkirchen
Zwei Schwerverletzte nach Kollision in Neuwied
Totalschaden bei Kollision zwischen Irlich und Rodenbach
Jörg Niebergall

Beim Abbiegen zwischen Irlich und Rodenbach hat ein Autofahrer wohl das Tempo einer entgegenkommenden Fahrerin unterschätzt. Folge: zwei Verletzte, ein Schaden im fünfstelligen Bereich und die Vollsperrung der Straße.

Zwei schwer verletzte Fahrer aus Neuwied, zwei höchstwahrscheinlich schrottreife Pkws und ein angenommener Schaden von rund 30.000 Euro. Das ist das erste Fazit nach einem Verkehrsunfall auf der Feldkirchener Straße/Am Rast zwischen Irlich und Rodenbach am Dienstag, 3.

