Gleich zwei Schützenmajestäten zogen am Wochenende durch St. Katharinen und feierten gemeinsam Königsball: Königin Irene Hack von der Dorfgemeinschaft St. Katharinen und König Maximilian Frings von den Lorscheider Jungesellen.
Die Kirchweihe auf der Höhe hat für St. Katharinen einen hohen Stellenwert im Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde. Bereits im Juni dieses Jahres schoss die Dorfgemeinschaft St. Katharinen, die auch ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ihre Schützenmajestät aus.