Kirmes in St. Katharinen Zwei Schützenmajestäten feiern gemeinsam Creativ Picture 19.10.2025, 17:21 Uhr

i Ein doppelter Hofstaat: Die Schützenmajestäten der Dorfgemeinschaft St. Katharinen und der Lorscheider Jungesellen zogen gemeinsam durch den Ort. Heinz-Werner Lamberz

Gleich zwei Schützenmajestäten zogen am Wochenende durch St. Katharinen und feierten gemeinsam Königsball: Königin Irene Hack von der Dorfgemeinschaft St. Katharinen und König Maximilian Frings von den Lorscheider Jungesellen.

Die Kirchweihe auf der Höhe hat für St. Katharinen einen hohen Stellenwert im Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde. Bereits im Juni dieses Jahres schoss die Dorfgemeinschaft St. Katharinen, die auch ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ihre Schützenmajestät aus.







