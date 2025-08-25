Die einen schauen sich gern Oldtimer an, die anderen schrauben gern an historischen Automobilschätzchen herum und restaurieren sie so gekonnt, dass sie wie neu aussehen: So oder so üben Oldtimer eine Faszination auf viele Menschen aus.

Ein Schrauber und ein Vereinsmensch, beide mit der Vorliebe für Autos aus längst vergessenen Zeiten: Während der Feldkirchener Andreas Fassbender (57) seinen Jaguar MK 10 aus dem Jahr 1963 fast schon zum Schrottwert von 3500 Euro vor zwölf Jahren erworben und dann wieder auf Vordermann gebracht hat, ist es bei seinem Schwager Reiner Bermel (69) eine etwas andere Geschichte. Der Heimbach-Weiser hat sich nach seiner Frau Marion zum zweiten Mal verliebt: in ein Londoner Taxi aus dem Jahr 1992. Das hatte zwar einige kleine Macken, aber die stören den ehemaligen Mitarbeiter der Neuwieder Stadtverwaltung nicht.

„Ich schraube einfach gern an Fahrzeugen herum“, lässt Fassbender schnell erahnen, warum er sich die knapp zehnjährige Tortur angetan hat, den Jaguar in all seine Einzelteile zu zerlegen, sie alle zu lackieren und teilweise zu erneuern, um sie dann wieder zusammenzubasteln. „Das Auto stand in Frankreich, war in einem katastrophalen Zustand, war nicht mehr fahrbereit und hatte es mir irgendwie angetan.“

Wer den silbernen Jaguar (sechs Zylinder, 3,8 Liter, 269 PS, 29.000 gebaute Exemplare, erste Baureihe aus dem Jahr 1963) heute sieht, wird das allerdings kaum glauben. Schon der äußerliche Zustand ist mehr als perfekt. Das Innere ziert ein edles Holzcockpit, ein Lenkrad zum Dahinschmelzen und Ledersitze, die förmlich zum Einsteigen einladen. Dazu hat das Fahrzeug schon vier Bremsscheiben und Servolenkung – angesichts seines Baujahrs vollkommener Luxus. Gefahren wird bei den Fassbenders dann aber eigentlich nur, wenn es auch der Wettergott gut mit den Oldtimerfreunden meint.

„Vereinsmeier“ Reiner Bermel, unter anderem seit 18 Jahren Vorsitzender des Neuwieder Wassersportvereins, hat sein Schmuckstück bei einer Auslandsreise in Schottland entdeckt. „Unser Sohn Kristian hat dort während des Studiums ein Auslandssemester absolviert und seine heutige Frau Julia eine Sprachschule besucht. Deshalb waren wir öfters in Edinburgh“, sagt Bermel. „Da habe ich Gefallen an den dort noch fahrenden Taxis gefunden. ,Träum weiter’, hat mir meine Frau damals gesagt. Dass es dann mehr als ein Traum wurde, damit hat sie sich mittlerweile abgefunden.“

Der Rentner fand ein entsprechendes Exemplar aus der englischen Industriestadt Birmingham im niedersächsischen Hannover, koppelte den Anhänger mit seinem Bekannten Jochen Platz an, und wenig später stand die schwarze Limousine schon in seinem Hof in Heimbach-Weis. „Meine Freunde Sergej Solowej, Ulrich Winkelmeyer und Toyota-Händler Frank Hof haben mir dann geholfen, das Taxi fahrbereit zu bekommen“, so Bermel. „Der TÜV hat es abgenommen, und jetzt ist es fast schon zu meinem täglichen Gebrauchsgegenstand geworden. Auch wenn er einige kleinen Macken hat, etwa ein paar Roststellen am Fenster und Kotflügel, ich mag das Auto so, wie es ist.“

Bermel fährt damit zum Bootshaus seines Wassersportvereins, einkaufen oder erledigt sonstige Formalitäten. Wobei: Ganz unproblematisch ist das Fahren mit dem englischen Transportmittel ja nicht. Es gibt keinen Beifahrersitz, wenn man an einem Parkplatz mit Schranke ankommt, muss man stets aussteigen, um ein Ticket zu ziehen, dann eben auch bei der Ausfahrt.

Doch der Zuneigung zu seinem London-Taxi tut das alles keinen Abbruch. Und wenn er wie zuletzt Sohn und Schwiegertochter oder sein Patenkind elegant zur Hochzeitsfeier kutschiert, legt er auch äußerlich mit reichlich Blumenschmuck sogar noch einmal Hand an.

Aussicht auf einen Triumph Roadster, Baujahr 1959

Andreas Frassbender hat mittlerweile bereits technischen Nachwuchs bekommen. Neben dem Jaguar MK 10 steht alsbald auch ein Triumph Roadster, Baujahr 1959, in seiner Garage. „Für richtig schönes Wetter eben“, so der leitende Angestellte mit Schrauberqualitäten: „Bei Sonnenschein im Cabrio an der Mosel entlang, was gibt es Schöneres.“ Aber das dürfte wieder eine andere Geschichte werden.