Neue Winzer in Leutesdorf Zwei Nachwuchswinzer bewirtschaften eigene Weinberge Sabine Nitsch 18.12.2025, 11:30 Uhr

i Felix Frorath (links) und Sebastian Heßler haben den Winzerberuf bei Georg Scheidgen gelernt. Sabine Nitsch

Zwei junge Winzer haben aus ihrem Beruf auch ein Hobby gemacht. Sie bewirtschaften schon ihre eigenen Rebflächen und können sich vorstellen, irgendwann mal ein Weingut zu übernehmen. In Leutesdorf suchen absehbar einige Winzer Nachfolger.

. Die Leutesdorfer Winzer kämpfen damit, dass die allermeisten keinen Nachfolger in der eigenen Familie haben. Absehbar geben die Weinbauern auf, eine Kultur und auch Kulturlandschaft droht dann zu verschwinden – und das nicht nur in Leutesdorf. In dem beschaulichen Weinort am unteren Mittelrhein scheint sich das Blatt allerdings gerade zu wenden.







Artikel teilen

Artikel teilen