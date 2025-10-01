Floristik Höger in Heddesdorf Zwei Mitarbeiterinnen führen das Traditionsunternehmen Rainer Claaßen 01.10.2025, 15:30 Uhr

i Birgit Rengshausen und Verena Gerhards leiten seit Anfang September das Traditionsunternehmen "Floristik Höger". Rainer Claaßen

Das Unternehmen „Floristik Höger“ in Heddesdorf bleibt Liebhabern von Blumen und anderen Pflanzen erhalten. Die im Unternehmen tätigen Floristinnen Birgit Rengshausen und Verena Gerhards haben sich entschlossen, den Betrieb weiterzuführen.

Floristinnen verdienen es durchaus, als Künstlerinnen bezeichnet zu werden – auch wenn Birgit Rengshausen und Verena Gerhards das für übertrieben halten würden. Der Begriff drängt sich allerdings auf, wenn man die attraktiven Sträuße anschaut, die sie in dem Heddesdorfer Geschäft „Floristik Höger“ binden, das sie vor ein paar Wochen übernommen haben.







