Festakt in Neuwied Zwei Jubiläen und ein Führungswechsel am HTZ gefeiert Jörg Niebergall 28.08.2026, 15:40 Uhr

i Viele Gäste feierten am HTZ (von links): Michael Hamm vom Vorstand der Stiftung Parität, Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, der scheidende HTZ-Geschäftsführer Thomas Voß und sein Nachfolger Andreas Koch sowie Martina Walczyk, Vorsitzende des Vereins für Menschen mit Behinderung. Jörg Niebergall

Gleich mehrere Gründe zum Feiern wurden jetzt bei einem Festakt im Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum begangen. Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem sozialen Bereich setzten ein Zeichen für Teilhabe.

Wenn schon feiern, dann richtig: Im Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum (HTZ) in Neuwied gab es diverse gute Gründe, die Sektgläser zu heben. Unter dem passenden Motto „Eine gemeinsame Erfolgsgeschichte“ wurde aus mehreren besonderen Anlässen ein rundum gelungenes Feier-Puzzle.







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