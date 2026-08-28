Gleich mehrere Gründe zum Feiern wurden jetzt bei einem Festakt im Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum begangen. Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem sozialen Bereich setzten ein Zeichen für Teilhabe.
Lesezeit 1 Minute
Wenn schon feiern, dann richtig: Im Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum (HTZ) in Neuwied gab es diverse gute Gründe, die Sektgläser zu heben. Unter dem passenden Motto „Eine gemeinsame Erfolgsgeschichte“ wurde aus mehreren besonderen Anlässen ein rundum gelungenes Feier-Puzzle.