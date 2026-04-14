Kontaktversuche ohne Antwort Zwei Häuser in Straßenhaus werden zu Schandflecken Justin Buchinger 14.04.2026, 18:00 Uhr

i Aufgrund des Bewuchses ist vom Burplatz nur der Oberteil des Gebäudes zu erkennen. Justin Buchinger

Fast in jeder Kommune im Kreis Neuwied gibt es ein Gebäude, das dem Verfall geweiht ist. Diese Art von Schandflecken greift unsere Zeitung thematisch auf. Im Straßenhausener Ortsteil Jahrsfeld finden sich gleich zwei in einer Straße.

Eigentlich sind der Burplatz und die umliegenden Sträßchen im Straßenhausener Ortsteil Jahrsfeld schön anzusehen. Hier am Ortsrand entspringt der Jahrsbach und einige Wanderwege führen vorbei. Doch stehen hier gleich zwei Gebäude leer und entwickeln sich immer mehr zu Schandflecken.







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