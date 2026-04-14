Fast in jeder Kommune im Kreis Neuwied gibt es ein Gebäude, das dem Verfall geweiht ist. Diese Art von Schandflecken greift unsere Zeitung thematisch auf. Im Straßenhausener Ortsteil Jahrsfeld finden sich gleich zwei in einer Straße.
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Eigentlich sind der Burplatz und die umliegenden Sträßchen im Straßenhausener Ortsteil Jahrsfeld schön anzusehen. Hier am Ortsrand entspringt der Jahrsbach und einige Wanderwege führen vorbei. Doch stehen hier gleich zwei Gebäude leer und entwickeln sich immer mehr zu Schandflecken.