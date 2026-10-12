Neues Kirmespaar Zwei Frauen regieren das Festzelt in Urbach Jörg Niebergall 12.10.2026, 17:00 Uhr

i Monja und Sandra Hoffmann sind das neue Kirmespaar der Kirmesgesellschaft Urbach. Jörg Niebergall

Überraschendes Kirmespaar: Monja und Sandra Hoffmann sorgten in Urbach für ausgelassene Stimmung. Drei Tage Musik, Trachten und ein großer Umzug – gefeiert wurde, bis der letzte Wagen rollte.

Monja und Sandra Hoffmann sind das neue Kirmespaar der Kirmesgesellschaft Urbach. Das wurde im Festzelt kräftig und laut gefeiert. Die Partyband „California“ lieferte den passenden Sound, die Tanzfläche bebte bis spät in die Nacht. Schon am Samstag hatten die „Long Island City Rockers“ beim Kirmesrock für ein volles Zelt und beste Stimmung gesorgt.







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