Schaschlik Cousins in Neuwied
Zwei Cousins bringen russische Küche nach Oberbieber
David Kimmel (links) und Adrian Hahn verlassen sich in ihrem Lokal „Schaschlik Cousins“ auf bewährte Familienrezepte für ihre be
David Kimmel (links) und Adrian Hahn verlassen sich in ihrem Lokal „Schaschlik Cousins“ auf bewährte Familienrezepte für ihre beliebten Schaschliks – drücken ihnen aber mit anderen Gewürzen ihren eigenen Stempel auf.
Viktoria Schneider

Schaschlik-Spieße statt Döner-Spieße: David Kimmel und Adrian Hahn setzen in ihrem neuen Lokal „Schaschlik Cousins“ voll auf russische Kultgerichte. Was ihre Fleischspieße besonders macht, erzählen die beiden Cousins im Gespräch mit unserer Zeitung.

Lesezeit 2 Minuten
Italienische, türkische oder indische Küche ist in Deutschland weit verbreitet. Doch Essen aus dem russischsprachigen Raum muss man erst einmal suchen – aber nicht in Neuwied. Dort, im Stadtteil Oberbieber, dürfen sich Fans von Schaschlik, Pelmeni und Co.
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