Schaschlik-Spieße statt Döner-Spieße: David Kimmel und Adrian Hahn setzen in ihrem neuen Lokal „Schaschlik Cousins“ voll auf russische Kultgerichte. Was ihre Fleischspieße besonders macht, erzählen die beiden Cousins im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Italienische, türkische oder indische Küche ist in Deutschland weit verbreitet. Doch Essen aus dem russischsprachigen Raum muss man erst einmal suchen – aber nicht in Neuwied. Dort, im Stadtteil Oberbieber, dürfen sich Fans von Schaschlik, Pelmeni und Co.