Zwei Brüder stehen hinter zwei Restaurants in Neuwied

Admir Berisha ist der Wirt des „Al Castello“, sein älterer Bruder Dalip Berisha leitet das „Brauhaus am Bahnhof“. Dahin hat sie eine wechselvolle Geschichte gebracht, die sie vom Kosovo nach Neuwied geführt hat.

Keine andere Pizzeria in Neuwied kann auf eine längere Tradition zurückblicken als das „Al Castello“ in der Nähe des Schlosses. Domenico Gazillo, besser bekannt als „Mimmo“, eröffnete sie schon im Jahr 1979. Die Historie des „Brauhauses am Bahnhof“ ist wechselhafter: Gastronomie gibt es hier auch schon lange, allerdings mit unterschiedlichen Namen und Betreibern. Hier wird traditionelle deutsche Küche angeboten. Die beiden Restaurants sind unterschiedlich aufgestellt, haben aber eine Gemeinsamkeit: Admir Berisha ist der Wirt des „Al Castello“, sein älterer Bruder Dalip Berisha leitet das „Brauhaus am Bahnhof“.

Aus dem Kosovo nach Neuwied

Dalip kam 1994 nach Neuwied – im Alter von 16 Jahren war er vor den unsicheren Verhältnissen in seiner Heimat, dem Kosovo, geflohen. „Hier Fuß zu fassen, war damals ziemlich schwer“, erinnert er sich. „Für Geflüchtete gab es kaum Hilfsangebote, und auch eine Arbeitsgenehmigung gab es erst mal nicht.“ Nach einem Zwischenstopp in Ingelheim schickten die Behörden den jungen Mann nach Neuwied, wo er einen Job als Tellerspüler annahm.

In der ersten Zeit hatte er noch keine Chance auf eine dauerhafte Arbeitserlaubnis – sein Arbeitgeber „Da Gigi“ in der Bahnhofstraße musste täglich eine Genehmigung beim Arbeitsamt einholen. Dort arbeitete er einige Jahre lang, wechselte später ins „La Palma“ in der Mittelstraße.

„Hier Fuß zu fassen, war damals ziemlich schwer.“

Dalip Berisha kam 1994 nach Neuwied.

Erst im Jahr 2000 kam auch sein jüngerer Bruder Admir mit 19 Jahren nach Neuwied. Er suchte Schutz vor dem Krieg in seiner Heimat. Dank der Kontakte seines Bruders konnte er gleich in der Küche des „Al Castello“ anfangen, wo er sich mit den Feinheiten der italienischen Küche vertraut machen konnte.

Gemeinsam übernahmen die beiden Brüder 2010 ein Restaurant bei Ransbach-Baumbach – als Mimmo sich 2012 zur Ruhe setzen wollte, fragte dieser allerdings an, ob sein langjähriger Koch Admir Berisha in seine Fußstapfen treten möchte. Für einige Jahre arbeiteten die Brüder dann gemeinsam im „Al Castello“ und behielten das Konzept des Restaurants bei.

i Dalip und Admir Berisha vor dem Al Castello in der Schlossstraße – die Brüder bereichern Neuwieds Gastronomie-Angebot. Rainer Claaßen

2019 nutzte Admir die Gelegenheit, das Haus zu kaufen. Bald danach erlebte er einen Schock: Ein technischer Defekt an einer Kühlanlage verursachte einen Brand im Obergeschoss. Eine Sanierung war aufgrund des Alters des Gebäudes nicht sinnvoll, sodass Berisha sich zu einem Umbau entschloss. Der zog sich dann unter anderem durch die Pandemie deutlich länger hin als geplant – erst 2022 konnte er das Restaurant wieder öffnen.

Die Neugestaltung der Räume kommt bei den Kunden gut an – manche hatten allerdings die Befürchtung, dass sich mit der Sanierung auch die Küche verändern würde. „Das Angebot und die Rezepte sind aber gleich geblieben“, betont Admir Berisha. Auch der frühere Betreiber Mimmo besucht die Pizzeria regelmäßig. Seine beiden Töchter sind ebenfalls in der Gastronomie aktiv, eine betreibt in Koblenz einen Eissalon.

Als Wirt ins Brauhaus am Bahnhof

Mit dem Geschäft ist Admir zufrieden, auch wenn er sich an bessere Zeiten erinnert: „Als ich herkam, boten wir am Samstag bis 24 Uhr Küche an. Heute lohnt es sich nur selten, länger als bis 21 Uhr aufzulassen“, sagt er.

Für Dalip ergab sich zeitgleich die Möglichkeit, als Wirt ins Brauhaus am Bahnhof zu wechseln: „Ein Landsmann von uns, der ein Bauunternehmen betreibt, hat das Restaurant gründlich saniert und suchte nach einem Pächter. Da habe ich die Gelegenheit ergriffen“ erklärt er.

i Das "Brauhaus am Bahnhof" in Neuwied. Rainer Claaßen

Die beiden Brüder verstehen sich bestens und unterstützen sich gegenseitig, wo es möglich ist. Beide haben auch Familie, wegen der kleinen Kinder können die Frauen nur eingeschränkt mithelfen. Da ist es umso wichtiger, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift, sagen die Berishas, etwa indem Personal für beide Restaurants aktiv ist.

Beide hoffen, dass sich die Stadt belebt, wenn die derzeitigen Baustellen fertiggestellt sind. Ein funktionierendes Bahnhofsgebäude und eine neu gestaltete Schlossstraße würden auch den Restaurants helfen. Ihren Teil tragen die Berisha-Brüder jedenfalls dazu bei, dass Neuwied lebenswert bleibt.