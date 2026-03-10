Standing Ovations bei Premiere Zuschauer feiern die Bonefelder „Drei Männer im Schnee“ Julia Hilgeroth-Buchner 10.03.2026, 19:00 Uhr

i Drei, die sich blendend verstehen: Diener Johann, der junge Werbefachmann Fritz Hagedorn und Geheimrat Eduard Tobler (von links) treffen in der Bar des Grandhotels zusammen. Julia Hilgeroth-Buchner

Einen riesigen Erfolg hat die Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf mit ihrer Premiere des Kästner-Klassikers „Drei Männer im Schnee“ gelandet. Das Publikum reagierte überschwänglich.

Begeisterte Zuschauer, tosender Applaus und ein strahlendes Ensemble: Die Premiere des Kästner-Klassikers „Drei Männer im Schnee“ wird wohl in die Geschichte der Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf eingehen. Denn erstmals in den 40 Jahren des gemeinsamen Auftretens gab es minutenlange Standing Ovations für die Schauspieler, wie Regisseur Frank Reinhard im Telefonat mit unserer Zeitung berichtet.







