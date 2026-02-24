Linzer Krankenhauschefs „Zur Renovierung der Zimmer gibt es keine Alternative“ Daniel Dresen

Sabine Nitsch 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Thomas Werner (links) und André Tillmann, Geschäftsführer des Linzer Krankenhauses, sprechen im Interview mit unserer Zeitung über Mitarbeitertreue, Sanierungsstau und welche Bedeutung der Standort für Patienten in der Region hat, die eine neue Hüfte benötigen. Heinz-Werner Lamberz

Die Linzer Krankenhauschefs André Tillmann und Thomas Werner sprechen im Interview mit unserer Zeitung über Mitarbeitertreue, Sanierungsstau und welche Bedeutung der Standort für Patienten in der Region hat, die eine neue Hüfte benötigen.

Thomas Werner und André Tillmann, Geschäftsführer des Linzer Franziskus-Krankenhauses, blicken nach turbulenten Monaten nach vorn. Im zweiten Teil unseres Interviews sprechen Sie unter anderem über die Bedeutung des Standorts für Patienten mit Gelenkproblemen, die Loyalität ihrer Mitarbeiter und den Sanierungsstau auf den Zimmern.







Artikel teilen

Artikel teilen