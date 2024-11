Werke von Nora Ehrlich und Wolfgang Kutzner im Tourismusmagnet von Bad Hönningen erleben Zur Förderung von Künstlern aus dem Ahrtal: Ausstellung im Schloss Arenfels organisiert Simone Schwamborn 17.10.2024, 15:00 Uhr

i In der Galerie von Hans-Gerd Herder (links) sind Werke von Nora Ehrlich und Wolfgang Kutzner zu sehen. Das Bild ist eine Arbeit von Nora Ehrlich. Simone Schwamborn. Simone Schwamborn

Unter dem Titel „Farben – Dialog in alten Mauern“ präsentiert die Galerie im Schloss Arenfels in Bad Hönningen eine Ausstellung mit Werken von Nora Ehrlich und Wolfgang Kutzner. Galerist Hans-Gerd Herder und die beiden Künstler laden zur Vernissage mit Live-Musik von Stephan Glöckner und kulinarischem Service am Freitag, 18. Oktober, um 18 Uhr in die Galerie im zweiten Stock des Schlosses ein.

Nach ihrem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf arbeitete Ehrlich in der Museumspädagogik, als Kunstlehrerin am Gymnasium und als Dozentin in der Volkshochschule. „Mich fasziniert die Schönheit der Natur in der Fauna und Flora sowie in der jahreszeitlichen Erscheinung von Landschaften“, sagt Ehrlich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen