10.000 Lichter am Zunftbaum, ein schwimmender Adventskranz und Krippen auf Schritt und Tritt: Mit dem traditionellen Fackelzug ist das Weihnachtsdorf Waldbreitbach in seine neue Saison gestartet – mit einer Überraschung für die jüngsten Besucher.
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Anderswo wird ein Weihnachtsmarkt eröffnet, in Waldbreitbach gleich ein ganzes Weihnachtsdorf – und das seit mittlerweile mehr als 30 Jahren. Wie viel Engagement hinter dieser besonderen vorweihnachtlichen Tradition steckt, machte Ortsbürgermeisterin Monika Kukla beim traditionellen Eröffnungsrundgang deutlich.