Ganzes Dorf leuchtet wieder Zunftbaum in Waldbreitbach erstrahlt in 10.000 Lichtern Jörg Niebergall 29.11.2026, 09:30 Uhr

i Christkind Celina (rechts) ist bereits zum zweiten Mal im Weihnachtsdorf Waldbreitbach dabei. Jörg Niebergall

10.000 Lichter am Zunftbaum, ein schwimmender Adventskranz und Krippen auf Schritt und Tritt: Mit dem traditionellen Fackelzug ist das Weihnachtsdorf Waldbreitbach in seine neue Saison gestartet – mit einer Überraschung für die jüngsten Besucher.

Anderswo wird ein Weihnachtsmarkt eröffnet, in Waldbreitbach gleich ein ganzes Weihnachtsdorf – und das seit mittlerweile mehr als 30 Jahren. Wie viel Engagement hinter dieser besonderen vorweihnachtlichen Tradition steckt, machte Ortsbürgermeisterin Monika Kukla beim traditionellen Eröffnungsrundgang deutlich.







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