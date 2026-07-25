Gutachten steht noch aus Zum Leichenfund in Heimbach-Weis wird weiter ermittelt Viktoria Schneider 25.07.2026, 06:00 Uhr

i Rund drei Wochen nach dem Fund zweier Leiche in Heimbach-Weis ist noch nicht klar, was die genauen Todesumstände in dem Fall sind. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Nach dem Fund zweier Leichen im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis nahm die Staatsanwaltschaft die Arbeit auf. Dabei ist auch die Frage, ob die Todesumstände natürlich waren oder doch Gewalt im Spiel war. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Zwei Leichen werden Anfang Juli in einer Mietwohnung in Heimbach-Weis gefunden, ein 66-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau . War es Mord, vielleicht sogar infolge eines Familienstreits? Die Gerüchteküche brodelt, die Menschen im Ort sind verunsichert.







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