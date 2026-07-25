Gutachten steht noch aus
Zum Leichenfund in Heimbach-Weis wird weiter ermittelt
Rund drei Wochen nach dem Fund zweier Leiche in Heimbach-Weis ist noch nicht klar, was die genauen Todesumstände in dem Fall sin
Rund drei Wochen nach dem Fund zweier Leiche in Heimbach-Weis ist noch nicht klar, was die genauen Todesumstände in dem Fall sind. (Symbolbild)
Robert Michael/dpa

Nach dem Fund zweier Leichen im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis nahm die Staatsanwaltschaft die Arbeit auf. Dabei ist auch die Frage, ob die Todesumstände natürlich waren oder doch Gewalt im Spiel war. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Leichen werden Anfang Juli in einer Mietwohnung in Heimbach-Weis gefunden, ein 66-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau. War es Mord, vielleicht sogar infolge eines Familienstreits? Die Gerüchteküche brodelt, die Menschen im Ort sind verunsichert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren