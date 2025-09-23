Der Förderverein der Carl-Orff-Schule feiert sein 25-jähriges Bestehen. Mit einem Spielfest und Mitmachaktionen wurde in Engers das Jubiläum gefeiert. Unterstützung erhielt der Verein auch von der RZ-Hilfsorganisation HELFT UNS LEBEN.
25 Jahre Förderverein der Carl-Orff-Schule in Engers: Das waren auch 25 Jahre Unterstützung mit zahlreichen Projekten und Aktionen. Zur Jubiläumsfeier anlässlich des runden Geburtstages präsentierte der Verein ein gelungenes Programm mit Spielfest und Mitmachaktionen.