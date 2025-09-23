HELFT UNS LEBEN
Zum Jubiläum: Carl-Orff-Schule begrüßt ihre Honigbienen
Jetzt fühlen sich nicht nur die Insekten wohl, sondern die Jungen und Mädchen aller Klassenstufen lernen auch, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit der Natur ist.
Jörg Niebergall

Der Förderverein der Carl-Orff-Schule feiert sein 25-jähriges Bestehen. Mit einem Spielfest und Mitmachaktionen wurde in Engers das Jubiläum gefeiert. Unterstützung erhielt der Verein auch von der RZ-Hilfsorganisation HELFT UNS LEBEN.

25 Jahre Förderverein der Carl-Orff-Schule in Engers: Das waren auch 25 Jahre Unterstützung mit zahlreichen Projekten und Aktionen. Zur Jubiläumsfeier anlässlich des runden Geburtstages präsentierte der Verein ein gelungenes Programm mit Spielfest und Mitmachaktionen.

