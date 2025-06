Auch Wochen nach dem verheerenden Brand im Restaurant „Zum Dorfkrug“ in Breitscheid gibt es für Inhaber Naveen Kumar noch keine Klarheit über das gesamte Ausmaß des Schadens. „Seit dem letzten Stand hat sich nichts verbessert oder weiterentwickelt. Ich weiß immer noch nicht, wie hoch die Schadenssumme ist“, erklärt Naveen Kumar.

Pizzaofen war vermutlich schuld

Die Brandursache liegt laut ersten Einschätzungen in einem technischen Defekt am Pizzaofen. Zwar konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf das komplette Gebäude verhindern, doch die Schäden in der Küche sind erheblich. Das gesamte Lokal ist vom Rauch stark betroffen, alle Lebensmittel und das Geschirr mussten entsorgt werden. Drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen.

„Ich möchte schnellstmöglich wieder öffnen, aber aktuell weiß ich nicht einmal, womit ich rechnen muss.“

Inhaber Naveen Kumar

Wie lange das Restaurant geschlossen bleiben muss, ist derzeit völlig unklar. Die Versicherung ist eingeschaltet, ein Gutachter soll den Schaden bewerten, doch bis alle formalen und praktischen Schritte abgeschlossen sind, bleibt der Betrieb auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Für Kumar bedeutet das Planungsunsicherheit: „Ich möchte schnellstmöglich wieder öffnen, aber aktuell weiß ich nicht einmal, womit ich rechnen muss.“

Anwohner und Stammgäste warten auf Wiedereröffnung

Seit der Eröffnung im Jahr 2016 war der „Dorfkrug“ mit seiner deutschen, italienischen und indischen Küche ein beliebter Treffpunkt in Breitscheid. Bis dahin bleibt das Lokal ein Verlust für das Dorfleben in Breitscheid, wie auch Ortsbürgermeisterin Rita Viccari betont. Trotz aller Herausforderungen nutzt Kumar die unerwartete Auszeit, um neue Ideen für das Lokal zu entwickeln und Kraft zu tanken. „Es ist keine einfache Zeit, aber ich will gestärkt zurückkommen“, erklärt Kumar. Derzeit arbeitet er an einer neuen Speisekarte, mit Ideen für die Wiedereröffnung, wann auch immer sie möglich sein wird. Derweil hoffen Stammgäste und Anwohner auf eine baldige Wiedereröffnung.