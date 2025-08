Überrascht und verwirrt: So sei die Stimmung bei den meisten Coveris-Mitarbeitern in diesen Tagen, sagt ein Mitglied des Betriebsrats. Erst am Freitag hatte das Unternehmen die Belegschaft zu einer Versammlung zusammengerufen, und laut Betriebsrat wurde bei dieser klar angekündigt, dass der Standort Neuwied zum Ende des Jahres geschlossen und die Produktion an einen anderen Standort verlagert wird. Die Coveris Group hatte am Montag dann gegenüber unserer Zeitung betont, dass dieser Schritt noch nicht endgültig entschieden ist. Was stimmt denn nun?

„Die Ankündigung war klipp und klar.“

Der Neuwieder Coveris-Betriebsrat sagt: Der Standort soll geschlossen werden.

Das fragen sich natürlich auch die rund 100 Coveris-Mitarbeiter in der Deichstadt, die jetzt um ihren Job bangen. Der Betriebsrat ist hier ganz deutlich: „Coveris hat gelogen.“ Es stimme einfach nicht, dass die Entscheidung noch offen ist, „die Ankündigung war klipp und klar“. Dass die Schließung feststeht, sage man deshalb auch allen Mitarbeitern, die jetzt zum Betriebsrat kommen und fragen, ob sie sich doch noch Hoffnung machen können.

Der Betriebsrat saß am Mittwoch, 6. August, gerade zusammen, als unsere Zeitung anrief, und am Freitag steht schon der nächste Termin an. Dann beraten die Gewerkschaft Verdi, die Technische Beratungsstelle, der Betriebsrat und ein Anwalt in einer ersten gemeinsamen Sitzung darüber, wie man gegenüber der Unternehmensleitung reagieren und wie man weiter vorgehen will.

Dass der Verhandlungsbeginn mit der Coveris Group dann wie geplant am 15. August ist, schließt der Betriebsrat aus. Da das Gremium von der Ankündigung der Schließung überrascht worden sei, müsse es sich erst einmal richtig vorbereiten. „Deswegen wird der Verhandlungsbeginn definitiv nicht kommende Woche sein“, betont ein Mitglied.

Welche Forderungen der Betriebsrat konkret stellen will, könne dieser jetzt noch nicht öffentlich machen. Nur so viel: „Alle Mitarbeiter sollen zufrieden sein, und es soll eine gute Überbrückung geben, damit sich niemand Sorgen machen muss.“