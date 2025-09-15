„Der Westerwald war bisher noch ein weißer Fleck auf meiner Lesekarte“, sagte Bestsellerautor Ewald Arenz im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Samstag (13. September) las er im Rahmen der Westerwälder Literaturtage aus seinem Roman „Zwei Leben“ im Bürgerhaus Neustadt. Rund 100 meist weibliche Fans hörten dem Autor zu.

Über Robertas Rückkehr ins Dorf auf den elterlichen Hof in den 1970er-Jahren. Die gelernte Schneiderin träumt aber von Mode und liebt Wilhelm. Für den ist jedoch ein Leben außerhalb des Dorfes vorgesehen. Über Vorbestimmung, Freiheit und ungeahnte Wege des Schicksals erzählt Arenz in seinem Roman. Knapp eineinhalb Stunden kleben die Zuhörer an seinen Lippen. „Stuhl, Tisch, Glas und Wasserflasche, typisch für eine Lesung, aber ich stehe lieber, da klingt die Stimme besser, und ich kann mich besser bewegen“, sagt er anfangs. Dann schaut er ins Buch, wird in Lehrermanier still – bis auch der Saal still ist.

Beststellerautor ist normalerweise Lehrer

„Montag stehe ich wieder vor meinen Schülern“, sagt Arenz im Gespräch vor der Lesung. Dem Gymnasiallehrer für Geschichte und Englisch macht sein Job Spaß; er selbst sei ein schlechter Schüler gewesen und wollte schon immer schreiben. Und ja, seine Schüler fragten schon, wie die Lesung war, oder warum er überhaupt noch als Lehrer arbeitet. Aber im Alltag spiele sein schriftstellerischer Erfolg eher keine Rolle. „Zwei Leben“ ist sein 13. Roman, am 15. September erscheint sein neuester, „Katzentage“ – „eine leichte Liebesgeschichte darüber, wenn wir plötzlich Tage nur für uns haben – wie eine Katze“.

Woher nimmt er die Inspirationen für seine Produktivität? „Die Themen kommen zu mir. Das kann ein Gespräch sein oder ein Lied. Bei ‚Zwei Leben‘ war es ein Lied.“ Welches Lied, „kann ich Ihnen nicht sagen, aber da gibt es viele Hinweise in dem Buch“, sagt Arenz lächelnd. Dann signiert er geduldig, nicht nur auf Vortiteln, sogar auf der Innenseite eines Schmuckdosendeckels.