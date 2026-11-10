Auch höhere Eintrittspreise und ein neues Parksystem konnten nicht mehr helfen. Der Zoo Neuwied steckt weiterhin in finanziellen Schwierigkeiten. Eine Aktion des Neuwieder Bündnisses aus CDU, Grüne, BSW, FDP und FWG soll nun die Lösung bringen.
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„Ohne nachhaltige Hilfe hat der Zoo Neuwied keine Zukunft.“ Diese düstere Botschaft verkündet das Neuwieder Bündnis aus CDU, Grüne, BSW, FDP und FWG jüngst in einer Pressemitteilung und ruft dazu auf, dem Zoo finanziell unter die Arme zu greifen. Denn die wirtschaftliche Lage sieht nicht gut aus.