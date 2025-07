Zimmerbrand in Feldkirchen: Nachbarn löschen Flammen

Trotz starker Flammenbildung konnten die Nachbarn eines Hauses in Feldkirchen-Lahr ein brennendes Zimmer löschen.

Ein Zimmerbrand im Stadtteil Feldkirchen-Fahr hat am frühen Montagmorgen gegen 4.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr der Löschzüge aus Feldkirchen, Irlich und Neuwied auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden hatten die Bewohner den Brand allerdings trotz starker Flammenbildung schon selbst gelöscht, waren aber durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden.

i Die Bewohner konnten das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, wurden aber durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Jörg Niebergall

Die Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss um die restlichen Glutnester und belüftete das Haus in der Großen Brunnengasse. Ein Schaden an den benachbarten Fachwerkhäusern entstand nicht. Um ungewünschten Gästen den Zugang zum Gebäude zu verwehren, wurde das Fenster im Erdgeschoss notdürftig verschlossen.

Nachbarn kämpfen gegen die Flammen

Aktualisierung: Wie Nachbarn uns jetzt mitgeteilt haben, waren die Bewohner nicht die Einzigen, die beherzt eingriffen: Das Feuer wurde auch von den Nachbarn in der Kleinen Brunnengasse 10 bekämpft und besonders von einem Herrn Braun aus der Fahrer Straße.

Dieser kam sofort mit zwei Feuerlöschern an den Ort des Geschehens und sagte den Bewohnern, dass sie das Haus sofort verlassen sollten, heißt es in der Mail der Nachbarn. Er selbst ging demnach mit einem Feuerlöscher in die brennende Wohnung und löschte die Flammen. Danach kam noch ein Nachbar hinzu und löschte mit dem zweiten Feuerlöscher zusammen mit Herrn Braun den Rest der Flammen.

Die Nachbarn hätten große Angst um ihre eigenen Häuser in Fahr gehabt, die nur zwei Meter von dem brennenden Objekt entfernt waren. Den Helfern sei zu verdanken, dass nicht weitere Häuser den Flammen zum Opfer fielen.