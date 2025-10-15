Züchterin Marion Drache Ziel: Pferd aus Windhagen zu Olympischen Spielen 2032 Julia Hilgeroth-Buchner 15.10.2025, 14:15 Uhr

i Die Trakehner-Stuten Olga (links) und Kenia freuten sich sehr über den Besuch unserer Zeitung. Züchterin Marion Drache hielt die beiden Schönheiten fürs Foto gerne ein wenig in Zaum. Julia Hilgeroth-Buchner

Marion Drache, Trakehner-Züchterin aus Windhagen, hat die Liebe zur ältesten deutschen Reitpferderasse praktisch von ihrer Mutter geerbt. Sie verfolgt das Ziel, dass eines ihrer Pferde bei den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane teilnimmt.

Ah, Besuch! Mit wachem Blick beobachtet Kalahari die fremde Person, die gerade ihre Kamera zückt und offensichtlich ein Fotoshooting im Sinn hat. Als würde die Trakehner-Stute spüren, dass sich dieser Pressetermin auf dem Gelände des „Zentrums für Therapeutisches Reiten Johannisberg“ ausschließlich um die Besonderheiten ihrer eigenen Rasse dreht, hebt sie anmutig den Kopf und steht ganz still.







