Die Römerwelt in Rheinbrohl lockt mit vielfältigen Aktionen und Angeboten Besucher an. Jetzt stand die Produktion von Glas auf Römerart auf dem Veranstaltungsprogramm.

Wer Glas machen will, müsse genau wissen was er und wann er es tut, so Frank Wiesenberg, Geschäftsführer der Rheinbrohler Römerwelt. Es ist eine Kunst, aus vielen Rohstoffen und Hitze (1050 Grad Celsius) etwas Wunderschönes zu kreieren.

Das Wie kannten die alten Römer schon rund 2000 Jahre vor Christus, denn sie hatten bereits in den Badehäusern Fenster mit Glas.