Neue Ausstellung in Neuwied Zeitgenössische Impulse im Roentgen-Museum zu bestaunen Andreas Winkelmann 01.12.2025, 06:00 Uhr

i Museumsleiterin Jennifer Stein (rechts) berichtete über Freude und Herausforderungen bei der diesjährigen Ausstellungsgestaltung. Andreas Winkelmann

Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Skulptur und Keramik: In der neuen Jahreskunstausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum finden 71 Kunstwerke von 52 Künstlern ihren Platz. Am Samstag wurde sie durch Landrat Achim Hallerbach eröffnet.

Die jährliche Jahreskunstausstellung im Roentgen-Museum ist mit einer Feierstunde am Samstag offiziell eröffnet worden. Landrat Achim Hallerbach und Museumsleiterin Jennifer Stein begrüßten viele geladene Gäste, die ausstellenden Künstler sowie Unterstützer und Sponsoren.







Artikel teilen

Artikel teilen