Zeitgenössische Impulse im Roentgen-Museum zu bestaunen

Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Skulptur und Keramik: In der neuen Jahreskunstausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum finden 71 Kunstwerke von 52 Künstlern ihren Platz. Am Samstag wurde sie durch Landrat Achim Hallerbach eröffnet.
Die jährliche Jahreskunstausstellung im Roentgen-Museum ist mit einer Feierstunde am Samstag offiziell eröffnet worden. Landrat Achim Hallerbach und Museumsleiterin Jennifer Stein begrüßten viele geladene Gäste, die ausstellenden Künstler sowie Unterstützer und Sponsoren.