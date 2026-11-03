Guten Morgen, Kreis Neuwied
Zeit der Lichterketten und Kerzen beginnt
Die Zeit der Lichterketten ist herangerückt.
Die Zeit der Lichterketten ist herangerückt.
Mascha Brichta. dpa-tmn

Unser Autor vermisst die lauen Herbsttage und die Gespräche am Gartentisch unter freiem Himmel. Doch Wehmut lässt er nicht wirklich aufkommen, die Freude auf die Adventszeit hilft dabei.

Lesezeit 1 Minute
Beim Blick hinaus auf unseren Gartentisch beschleicht mich mal wieder Wehmut. Vorbei die Zeit, in der ich mich mit meiner Liebsten abends noch mal auf ein Glas Wein draußen hingesetzt habe und Fledermäuse in der Dämmerung über uns hinweg flogen. Dabei war der Übergang zwischen lauen und merklich kühlen Abenden gefühlt ziemlich abrupt.
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