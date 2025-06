Holz ist ein Rohstoff, den der Westerwald zuhauf zu bieten hat. Kein Wunder also, dass sich in den drei Kreisen Neuwied, Altenkirchen und Westerwald zahlreiche Unternehmen angesiedelt haben, die sich auf unterschiedlichste Arten mit dem Naturrohstoff befassen. Wie breit und auch spannend die Palette ist, haben die Firmen bei den Westerwälder Holztagen am Wochenende auf dem Gelände des Sägewerkes Van Roje in Oberhonnefeld-Gierend demonstriert.

Mehr als 100 Stände auf dem Sägewerkgelände

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen erwarteten die Organisatoren wie in den Vorjahren etwa 30.000 Besucher. So oder so nahmen Zehntausende die Einladung der Gemeinschaftsinitiative der drei Landkreise – „Wir Westerwälder“ – an und tummelten sich interessiert an den mehr als 100 Ständen.

Neben Informationen rund um Unternehmen und Holz wartete auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie auf die Besucher. Als besonderer Höhepunkt begeisterte am Sonntag der Wettbewerb in Timber Sports, dem Sportholzfällen.

i Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot. Jörg Niebergall

Landrat Achim Hallerbach führte gemeinsam mit seinen Amtskollegen Achim Schwickert (Landkreis Westerwald) und Peter Enders (Landkreis Altenkirchen) durch das Programm. Dabei betonte Hallerbach mehrfach die Bedeutung des Rohstoffs Holz für die Region: „Holz ist der Schatz des Westerwaldes“, so der Neuwieder Landrat.

„Holz ist der Schatz des Westerwaldes.“

Landrat Achim Hallerbach (Kreis Neuwied)

Statt Ministerin Katrin Eder vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität überbrachte Staatssekretär Erwin Manz die Grüße des Landes. In seiner Ansprache würdigte er die Holztage als bedeutende Plattform und hob die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des nachhaltigen Rohstoffs Holz hervor.

„Tour der Hoffnung“ stellt sich vor

Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung der Initiative „Tour der Hoffnung“ durch Jürgen Grünewald, Hendrik Hering und Hans-Josef Bracht. Ziel der Aktion ist es, durch Baumspenden und Spendenläufe Geld für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln.

Die mehr als 100 Aussteller boten ein breites Spektrum an Themen und Produkten rund um Holz, Forstwirtschaft, Nachhaltigkeit und moderne Technologien. Besucher konnten regionale Spezialitäten wie Honig, Säfte und Produkte von Hofgütern probieren, Kissen, Decken und kunstvoll gearbeitete Holzschnitzereien entdecken oder sich über Innovationen der Branche informieren. Besonders stark war auch der Bereich Karrierechancen vertreten. Ausbildungsangebote, Weiterbildungsmöglichkeiten und Perspektiven für Quereinsteiger wurden präsentiert.

i Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot. Jörg Niebergall

Am Stand des Hegerings III aus Rengsdorf konnten Jung und Alt heimische Wildtiere hautnah erleben. So gab es präparierte Tiere zum Anfassen. Zudem konnten Blashörner selber gebastelt werden.

Ein besonderes Erlebnis war ein Rotschwanzbussard, der mit seinem Falkner Karsten Heinz zusammenarbeitet. Heinz erklärte: „Ich gehe mit dem Vogel Lia auf die Jagd, sie ist quasi meine Waffe. Sie wählt selbst ihre Beute aus und tötet sie schnell mit ihren scharfen Krallen. Für das Tier bedeutet das einen schnellen und schmerzfreien Tod.“

Zahlreiche Aussteller aus der Region dabei

Auch zahlreiche Aussteller aus der Region präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen, darunter die mobile Kelterei Junge aus Altenkirchen, die Essige, Brände und Säfte direkt aus heimischem Obst herstellt. Der MM-Spezialservice stellte seine Arbeit im Bereich Forst- und Kommunaltechnik vor. Ein besonderer Hingucker am Stand war eine Rückemaschine, die mit einem Gewicht von mehr als fünf Tonnen Eindruck hinterließ.

i Junge Leute probieren ihr selbstgebasteltes Blashorn aus. Charley Burke

Sandra Köster von der Regionalinitiative Wir Westerwälder zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Wir sind seit einem Jahr mit einer großen Arbeitsgruppe dran, bestehend aus den Forstämtern, Mitarbeitender der Verbandsgemeinden und Kreisverwaltungen, der Polizei, DRK und Feuerwehr. Jetzt zu sehen, dass alles so gut funktioniert, freut uns enorm.“ Die Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern seien durchweg positiv gewesen, betonten die Veranstalter.

„Man steht zusammen, organisiert gemeinsam und spürt dann auch den Zusammenhalt und die Leistungsfähigkeit unserer Region.“

Sandra Köster von der Regionalinitiative „Wir Westerwälder“

Besonders gelobt wurden die hohe Besucherzahl und die gut organisierte Parksituation. „Wir sind hochzufrieden und sehr dankbar. Das ist ein typisches Beispiel für ,Wir Westerwälder’: Man steht zusammen, organisiert gemeinsam und spürt dann auch den Zusammenhalt und die Leistungsfähigkeit unserer Region“, so Köster.

Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot. Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot.Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall Die Westerwälder Holztage auf dem Geländer des Sägewerkes Van Roje lockten Tausende von Besuchern an. Zahlreiche Firmen stellten sich vor, zudem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein kulinarisches Angebot. Jörg Niebergall Landrat Achim Hallerbach mit Tour Der Hoffnung Charley Burke Junge Leute probieren ihr selbstgebasteltes Blashorn aus. Charley Burke v.l.n.r. Ralph Zorn 2. Vorstand Hegering III, Karsten Heinz (Falkner), rechts keine namentliche Erwähnung Charley Burke Benjamin Junge aus Altenkirchen Charley Burke Von MM - Forst- und Spezialservice Charley Burke 1 / 49

Eine Herausforderung habe in diesem Jahr die neue Veranstaltungsfläche dargestellt. „Zu Beginn gab es Probleme mit Strom- und Abwasseranschlüssen, aber wir konnten das schnell und gut lösen“, so Köster.