Unfallbilanz für den Kreis Zehn Menschen verlieren auf Neuwieder Straßen ihr Leben Ralf Grün 16.04.2026, 17:14 Uhr

i Im vergangenen Jahr hatte sich auch dieser schwere Unfall in Rheinbrohl ereignet. Jörg Niebergall

Auch wenn sich die Unfallbilanz für die Straßen im Kreis Neuwied etwas positiver liest als die für das Jahr 2024, hat es letztlich immer noch zu oft gekracht. Unsere Zeitung hat in die Statistik der Polizei geblickt und wichtige Punkte aufgeführt.

Die Unfallstatistik 2025 zeichnet für den Straßenverkehr im Kreis Neuwied ein leicht verbessertes Gesamtbild: Wie die Polizeidirektion Neuwied mitteilt, haben sich im Vorjahr weniger Unfälle als 2024 ereignet, bei denen es insgesamt auch weniger Verletzte zu beklagen gab.







Artikel teilen

Artikel teilen