Zehn Jahre Fusion: Die Freiwillige Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus feierte dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Festakt, Ausstellungen und Live-Musik zogen zahlreiche Besucher an und machten das Jubiläum zum großen Dorffest.
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Bei bestem Festwetter feierte die Freiwillige Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus ihr Jubiläum zu „zehn Jahre Fusion“. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich beim Tag der offenen Tür über die Arbeit ihrer Feuerwehr zu informieren. Großen Anklang fanden die Fahrzeug- und Geräteausstellung, das abwechslungsreiche Kinderprogramm sowie das Kuchenbuffet mit vielen selbst gebackenen Spezialitäten.