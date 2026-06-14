Großes Fest zum Jubiläum Zehn Jahre gemeinsame Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus Justin Buchinger 14.06.2026, 17:00 Uhr

i Wer kann da schon widerstehen? Die Kids beweisen Spaß mit der Spritze. Jörg Niebergall

Zehn Jahre Fusion: Die Freiwillige Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus feierte dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Festakt, Ausstellungen und Live-Musik zogen zahlreiche Besucher an und machten das Jubiläum zum großen Dorffest.

Bei bestem Festwetter feierte die Freiwillige Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus ihr Jubiläum zu „zehn Jahre Fusion“. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich beim Tag der offenen Tür über die Arbeit ihrer Feuerwehr zu informieren. Großen Anklang fanden die Fahrzeug- und Geräteausstellung, das abwechslungsreiche Kinderprogramm sowie das Kuchenbuffet mit vielen selbst gebackenen Spezialitäten.







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