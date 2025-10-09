Am Sonntag im Fernsehen ZDF überträgt Gottesdienst live aus St. Katharinen 09.10.2025, 10:00 Uhr

i Pastor Lothar Anhalt führt am Sonntag (12. Oktober) in der Pfarrkirche St. Katharina in St. Katharinen durch den Fernsehgottesdienst im ZDF. Heinz-Werner Lamberz

Der ZDF-Fernsehgottesdienst kommt an diesem Sonntag (12. Oktober, ab 9.30 Uhr) live aus St. Katharinen. In der Pfarrkirche St. Katharina werden bereits ab Freitag Vorbereitungen für die 45-minütige Liveübertragung getroffen.

Die Pfarrkirche St. Katharina im 3500-Seelen-Dorf St. Katharinen ist am Sonntag (12. Oktober, ab 9.30 Uhr) Schauplatz des Fernsehgottesdienstes im ZDF. Die Übertragungen von Gottesdiensten zählen zu den ältesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Nach Auskunft des Senders aus Mainz schalten jeden Sonntag regelmäßig 800.







