Liveübertragung am Sonntag ZDF-Gottesdienst bewegt Gläubige in St. Katharinen Creativ Picture 12.10.2025, 13:59 Uhr

i Pastor Lothar Anhalt führte durch den Gottesdienst in St. Katharinen, der am Sonntagmorgen live im ZDF übertragen wurde. Heinz-Werner Lamberz

Am Sonntagmorgen sahen bundesweit Hunderttausende gläubige Menschen in Deutschland mit großem Interesse nach St. Katharinen: Der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Katharina wurde live vom ZDF übertragen.

Schon um 8 Uhr strömten viele Gläubige zur Pfarrkirche St. Katharina, um den ZDF-Sonntagsgottesdienst zu erleben. Nach einer kurzen Einweisung durch das Regiepersonal startete die Sendung um 9.30 Uhr, der Gottesdienst wurde von rund 600.00 Gläubigen am Bildschirm bundesweit verfolgt, aber nur 250 Gläubige hatten die Möglichkeit, vor Ort zu sein.







