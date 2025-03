Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen an Rhein und Wied ist im Monat März zurückgegangen. Die Agentur für Arbeit in Neuwied beschreibt die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt anhand ihrer aktuellen Statistik.

Der Monat März hat nicht nur die ersten wärmeren Tage gebracht, er sorgte auch für eine leichte Belebung auf dem Neuwieder Arbeitsmarkt. Laut der von der Agentur für Arbeit Neuwied vorgelegten Statistik für den Monat März sind aktuell 5569 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 103 Betroffene weniger als im Vormonat, jedoch 185 mehr als vor einem Jahr. Die Erwerbslosenquote sinkt damit leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Im Vorjahresmonat lag sie bei 5,4 Prozent.

Saisonarbeitskräfte nehmen Arbeit wieder auf

Der Rückgang der Arbeitslosenzahl betrifft laut Agentur hauptsächlich die Erwerbslosen aus dem Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung (minus 91), die auch von der Agentur betreut werden. Im steuerfinanzierten Jobcenterbereich konnten lediglich 12 Personen die Erwerbslosigkeit hinter sich lassen. Das sei unterm Strich ein typisches Signal der Frühjahrsbelebung, bei der die Saisonarbeitskräfte, wie etwa die Mitarbeiter der Gastronomie oder in den sogenannten Außenberufen, die in den Wintermonaten arbeitslos gemeldet waren, zum Frühjahr ihre Arbeit wieder aufnehmen würden. „Auch wenn die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 1 Prozent gewachsen ist, sich das Wachstum demnach halbiert hat, ist es ein gutes Zeichen trotz bestehender konjunktureller Einflüsse“, sagt Agenturchefin Stefanie Adam.

Die Stellenangebote der vergangenen vier Wochen für den Kreis Neuwied liegen etwas unterhalb der Werte des Vorjahres. Im März wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter 212 Stellen gemeldet, das sind im Vergleich zum Vormonat 48 und im Vergleich zum Vorjahr sechs Stellen weniger. Der Bestand der offenen Stellenangebote sinkt im März um 142 auf 1607. Im Vorjahresmonat waren es noch 72 Stellen mehr.

594 Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz

Der Blick auf das laufende Ausbildungsjahr im gesamten Agenturbezirk, zu dem auch der Kreis Altenkirchen zählt, das immer von Oktober bis September eines Jahres betrachtet wird, zeigt laut Agentur eine deutliche Bewegung zum Vormonat und im Vorjahresvergleich. Im ersten Halbjahr haben sich demnach 1000 Jugendliche mit Interesse an einer Ausbildung an die Berufsberatung der Arbeitsagentur gewandt – 135 weniger als im Vorjahr. In den jüngsten vier Wochen haben sich allerdings noch 131 Jugendliche an die Berufsberatung der Arbeitsagentur gewendet, um Hilfe bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle zu erhalten.

594 Bewerber sind Ende März noch unversorgt, heißt es weiter. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist weiterhin hoch, dennoch ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 1772 Lehrstellen in der Region wurden der Agentur für Arbeit Neuwied seit Oktober 2024 gemeldet. 1144 Ausbildungsplätze sind aktuell noch zu haben. Damit kommen statistisch gesehen aktuell noch 57 unversorgte Bewerber auf 100 unbesetzte Ausbildungsplätze.

Ob bei Orientierung, Stellensuche oder Bewerbung – die Berufsberatung der Agentur für Arbeit begleitet die jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben mit Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Termin zur Berufsberatung kann unter Tel. 02631/891891 vereinbart werden. Zusätzlich bieten die Berufsberater auch an allen Schulen im Agenturbezirk regelmäßige Sprechstunden an. Ausbildungsstellen können unter der kostenlosen Servicenummer 0800/4555520 gemeldet werden.