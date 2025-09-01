Das Parkfest in Rheinbreitbach begeisterte auch mit seiner 44. Auflage. Das Wetter spielte mit, so stand Spiel und Spaß nichts im Weg.

Richtig viel Glück hatten die Rheinbreitbacher mit dem Wetter beim 44. Parkfest an der Oberen Burg. Für viele gehört das Parkfest fest zum jährlichen Programm. 13 Vereine arbeiteten dafür, dass es auch in diesem Jahr wieder hervorragend gelang.

i Spaß, Spiel und Geselligkeit beim Parkfest in Rheinbreitbach Heinz-Werner Lamberz

Am Samstag um 19.30 Uhr holte Ortsbürgermeister Roland Thelen zum Schlag auf den Zapfhahn des 30-Liter-Freibier-Fasses aus, jedoch streikte der Hahn und gab das Bier erst nach dem dritten Schlag frei. Das trübte jedoch nicht die Stimmung der vielen Gäste, die im Anschluss der Musik der Burgbläser frönten. Zum späteren Abend heizte die Linzer Band M zum vierten Mal die Stimmung auf dem Parkfest auf und trieb sie auf den Höhepunkt. Am Sonntag hatte die Jugend die Möglichkeit, beim Flohmarkt entlang der Straße zur Oberen Burg allerlei Dinge des Alltags an Liebhaber zu bringen. Neben Musik, gutem Essen, Kaffee und Kuchen konnten die Besucher auch jede Menge Spiele genießen, die von den Vereinen vorbereitet worden waren.