Immer an Christi Himmelfahrt startet die Ortsgemeinde Isenburg den Reigen des dreitägigen Eventmarathons. Während am Vatertag die Ortsmitte den Traktoren und Landmaschinen gehörte, wird am Pfingstsonntag in abgespeckter Form Kirmes gefeiert. Eine Woche später gehört das Saynbachtal dann wieder ´ganz den Radfahrern und Inlinern. Beim Traktorentreff konnten die Isenburger Macher dann nicht nur jede Menge antiker Trecker begrüßen, auch eine Schwellensäge von den Traktorfreunden aus dem benachbarten Kannebäckerland war ein echter Hingucker.

Kulinarische Schmankerl und gekühlte Getränke

Kulinarische Schmankerl, von der heißen Fleischwurst über Currywurst mit Pommes bis hin zu süßen Leckereien, ließen die Feinschmeckerherzen höherschlagen. Am Bierbrunnen lockten gekühlte Getränke, und dazu gab es jede Menge Small Talk, nicht nur über Traktoren und Landmaschinen. Und wer sich ein Los für die Tombola gekauft hatte, der konnte sich – mit etwas Glück – über einen schönen Gewinn freuen.