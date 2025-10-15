In den vergangenen Wochen ist es auf der A3 gehäuft zu schweren Unfällen gekommen. Die Statistik des Polizeipräsidiums Koblenz für den rheinland-pfälzischen Autobahnabschnitt zeigt, dass es nach der Corona-Pandemie auf der A3 wieder häufiger kracht.
Wer auf der A3 in Richtung Köln oder Frankfurt unterwegs ist, braucht grundsätzlich gute Nerven. Doch Anfang September sorgten kurz hintereinander mehrere Unfälle an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und im Neuwieder Kreisgebiet für chaotische Zustände.