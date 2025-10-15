Abschnitt in Rheinland-Pfalz Zahl der Unfälle auf der A3 ist nach Corona gestiegen 15.10.2025, 06:00 Uhr

i Das Polizeipräsidium Koblenz verzeichnet nach einem coronabedingten Rückgang des Verkehrsaufkommens wieder mehr Unfälle auf der A3. Hatte es vor der Pandemie im Jahr 2019 noch 1001-mal gekracht, waren es im Jahr 2024 schon 1056 Unfälle. Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

In den vergangenen Wochen ist es auf der A3 gehäuft zu schweren Unfällen gekommen. Die Statistik des Polizeipräsidiums Koblenz für den rheinland-pfälzischen Autobahnabschnitt zeigt, dass es nach der Corona-Pandemie auf der A3 wieder häufiger kracht.

Wer auf der A3 in Richtung Köln oder Frankfurt unterwegs ist, braucht grundsätzlich gute Nerven. Doch Anfang September sorgten kurz hintereinander mehrere Unfälle an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und im Neuwieder Kreisgebiet für chaotische Zustände.







