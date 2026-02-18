Anbieter in der Kritik
Zäher Glasfaserausbau: Ungeduld im Kreis Neuwied wächst
In einigen Ecken im Kreis Neuwied ist der Glasfaserausbau erheblich ins Stocken geraten.
In einigen Ecken im Kreis Neuwied ist der Glasfaserausbau erheblich ins Stocken geraten. (Symbolfoto)


Tausende Haushalte im Kreis Neuwied warten auf einen Zugang zu schnellem Internet. Unsere Zeitung hat sich in der Stadt Neuwied und den Verbandsgemeinden umgehört, wie es mit dem Glasfaserausbau vorangeht und wo es noch hakt.

In den vergangenen Monaten hat unsere Zeitung immer wieder von deutlichen Verzögerungen und Mängeln beim Glasfaserausbau durch den Anbieter Glasfaser plus im Kreis Neuwied berichtet. Nun haben wir bei der Stadt Neuwied und den Verbandsgemeinden nachgefragt, wie es aus ihrer Sicht um die Ausbauarbeiten für schnelles Internet bestellt ist und welche Erfahrungen sie mit den unterschiedlichen Anbietern gemacht haben.

