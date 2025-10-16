Tobias Liewert fährt Tesla YouTuber aus Neuwied wirbt für E-Mobilität für alle 16.10.2025, 13:00 Uhr

i Tobias Liewert alias General Möwe möchte mit seinem YouTube-Kanal auf die Chancen der E-Mobilität aufmerksam machen. Viktoria Schneider

4500 Kilometer mit einem E-Auto bis nach Mallorca fahren? Kein Problem, sagt Tobias Liewert. Auf seinem YouTube-Kanal „General Möwe“ nimmt der Neuwieder Zuschauer auf Urlaubsreisen mit und zeigt, wie einfach der Umstieg auf E-Mobilität sein kann.

Geringe Reichweite, keine Lademöglichkeiten, hohe Brandgefahr: Noch immer kursieren viele Vorurteile über Elektroautos. Einer, der daran etwas ändern möchte, ist Tobias Liewert. Der Neuwieder erzählt auf seinem YouTube-Kanal „General Möwe“, wie er seinen Alltag mit einem Tesla Model Y gestaltet, und stößt damit auf viel Zustimmung – und das nicht nur bei Tesla-Fans.







Artikel teilen

Artikel teilen