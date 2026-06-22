Zum 5. Mal „Wiedtal-Classics“
Young- und Oldtimer ziehen in Neustadt Blicke auf sich
"Wiedtal-Classics": Ein Ford Model A mit besonderen Passagieren auf dem "Schwiegermuttersitz" fährt vor.
"Wiedtal-Classics": Ein Ford Model A mit besonderen Passagieren auf dem "Schwiegermuttersitz" fährt vor.
Michael Möhlenhof

Egal ob in Neuwied, Oberdreis oder wie jetzt in Neustadt: Sobald liebevoll restaurierte Oldtimermobile aufgefahren werden, zieht das die Massen an. 

Lesezeit 2 Minuten
Träge fließt die Wied durch Neustadt, doch an diesem Wochenende wird sie vom deutlich schnelleren Puls eines besonderen Spektakels übertönt: den 5. „Wiedtal-Classics“, einer Veranstaltung, die das Tal erneut in ein rollendes Museum verwandelt. Überall liegt mindestens das typische Diesel-Klapp-Klapp in der Luft – begleitet von der unverwechselbaren Duftnote historischer Technik und manchmal dem Drohnen größerer Maschinen.

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