Zum 5. Mal „Wiedtal-Classics“ Young- und Oldtimer ziehen in Neustadt Blicke auf sich Michael Möhlenhof 22.06.2026, 10:00 Uhr

i "Wiedtal-Classics": Ein Ford Model A mit besonderen Passagieren auf dem "Schwiegermuttersitz" fährt vor. Michael Möhlenhof

Egal ob in Neuwied, Oberdreis oder wie jetzt in Neustadt: Sobald liebevoll restaurierte Oldtimermobile aufgefahren werden, zieht das die Massen an.

Träge fließt die Wied durch Neustadt, doch an diesem Wochenende wird sie vom deutlich schnelleren Puls eines besonderen Spektakels übertönt: den 5. „Wiedtal-Classics“, einer Veranstaltung, die das Tal erneut in ein rollendes Museum verwandelt. Überall liegt mindestens das typische Diesel-Klapp-Klapp in der Luft – begleitet von der unverwechselbaren Duftnote historischer Technik und manchmal dem Drohnen größerer Maschinen.







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