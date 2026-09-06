17. Food-Rallye war ausgebucht Young- und Oldtimer starten ihre Genussreise in Neuwied Jörg Niebergall 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Automobile Schmuckstücke reihten sich zum Start der 17. Food-Rallye der IG Young-Oldtimer-Neuwied aneinander. Freundliche Hostessen schickten die Teilnehmer auf die rund 180 Kilometer lange Strecke durch Eifel und Hunsrück. Jörg Niebergall

Die IG Young- und Oldtimer Neuwied hat am Samstag die 17. Food-Rallye veranstaltet. 99 Fahrzeuge nahmen daran teil. Die Orientierungsfahrt führte von der Deichstadt aus in Eifel und Hunsrück.

Wer am Samstagmorgen am Food-Hotel in der Deichstadt vorbeikam, konnte glauben, die automobile Zeitmaschine sei erfunden. Chrom blitzte, Motoren brummten und 99 Young- und Oldtimer warteten darauf, auf die Reise geschickt zu werden. Die 17. Food-Rallye der IG Young-Oldtimer-Neuwied war restlos ausgebucht.







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