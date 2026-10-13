Im Zuge des Bahnhof-Neubaus Wünsche erhört: Neuwied erhält ein Fahrradparkhaus Viktoria Schneider 13.10.2026, 12:00 Uhr

i Der Neuwieder Bahnhof wird im Zuge der Rheinschienen-Sanierung neu gebaut. Für die Stadt eine willkommene Gelegenheit, um dem schon seit Jahren geforderten Fahrradparkhaus nachzukommen. Das soll auf einer Fläche seitlich des westlichen Zugangs entstehen. Jörg Niebergall

Wo stelle ich mein Fahrrad ab, wenn ich mit der Bahn fahre? Diese Frage wird sich in Neuwied in Zukunft erübrigen. Die Stadt kündigt an, im Rahmen des Bahnhof-Neubaus auch ein Fahrradparkhaus bauen zu lassen. Das wurde schon seit Längerem gefordert.

Koblenz hat bereits eins, Bad Kreuznach ebenfalls, jetzt ist Neuwied dran. Schon seit Jahren wird ein Ort gefordert, an dem man sein Fahrrad sicher abstellen kann. Aber während die Stadt sich bis vor Kurzem noch zögerlich gezeigt hat, bietet der Neubau des Bahnhofs nun für sie eine willkommene Gelegenheit.







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