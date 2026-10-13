Im Zuge des Bahnhof-Neubaus
Wünsche erhört: Neuwied erhält ein Fahrradparkhaus
Der Neuwieder Bahnhof wird im Zuge der Rheinschienen-Sanierung neu gebaut. Für die Stadt eine willkommene Gelegenheit, um dem sc
Der Neuwieder Bahnhof wird im Zuge der Rheinschienen-Sanierung neu gebaut. Für die Stadt eine willkommene Gelegenheit, um dem schon seit Jahren geforderten Fahrradparkhaus nachzukommen. Das soll auf einer Fläche seitlich des westlichen Zugangs entstehen.
Jörg Niebergall

Wo stelle ich mein Fahrrad ab, wenn ich mit der Bahn fahre? Diese Frage wird sich in Neuwied in Zukunft erübrigen. Die Stadt kündigt an, im Rahmen des Bahnhof-Neubaus auch ein Fahrradparkhaus bauen zu lassen. Das wurde schon seit Längerem gefordert.

Lesezeit 1 Minute
Koblenz hat bereits eins, Bad Kreuznach ebenfalls, jetzt ist Neuwied dran. Schon seit Jahren wird ein Ort gefordert, an dem man sein Fahrrad sicher abstellen kann. Aber während die Stadt sich bis vor Kurzem noch zögerlich gezeigt hat, bietet der Neubau des Bahnhofs nun für sie eine willkommene Gelegenheit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGeneralsanierung Bahn

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren