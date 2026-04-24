Lange Busfahrten und Fußwege
Woran die ÖPNV-Anbindung zum Neuwieder Zoo hakt
Autos über Autos: Mit dem Pkw kommt man von der Neuwieder Innenstadt noch gut in den Zoo. Busnutzer hingegen müssen ordentlich G
Autos über Autos: Mit dem Pkw kommt man von der Neuwieder Innenstadt noch gut in den Zoo. Busnutzer hingegen müssen ordentlich Geduld mitbringen.
Jörg Niebergall

Busfahren spart oft Zeit und Geld – nur nicht auf dem Weg zum Zoo in Neuwied. Warum gibt es noch immer keine bessere Anbindung? Zoodirektor Mirko Thiel wäre zumindest dafür. Doch es gibt auch viele Gründe, die dagegensprechen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Umstellung des Parksystems im Neuwieder Zoo fragen sich manche Autofahrer: Ist es nicht besser, mit dem Bus zu kommen? Doch ein Blick in die Fahrpläne zeigt, wie schwierig der Weg sein kann. Neben langen Fahrten müssen sich Busnutzer auch auf weite Fußwege einstellen.

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