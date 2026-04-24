Busfahren spart oft Zeit und Geld – nur nicht auf dem Weg zum Zoo in Neuwied. Warum gibt es noch immer keine bessere Anbindung? Zoodirektor Mirko Thiel wäre zumindest dafür. Doch es gibt auch viele Gründe, die dagegensprechen.
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Nach der Umstellung des Parksystems im Neuwieder Zoo fragen sich manche Autofahrer: Ist es nicht besser, mit dem Bus zu kommen? Doch ein Blick in die Fahrpläne zeigt, wie schwierig der Weg sein kann. Neben langen Fahrten müssen sich Busnutzer auch auf weite Fußwege einstellen.