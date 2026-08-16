Hommage an Festival in den USA „Woodstock 57“ und die Sonne heizen Leutesdorf ein Jörg Niebergall 16.08.2026, 10:30 Uhr

i Heisterkamp aus Heimbach-Weis sorgte mit geradlinigem Rock dafür, dass auch die letzten Beine bei „Woodstock 57“ in Leutesdorf im Takt wippten. Jörg Niebergall

Mit „Woodstock 57“ ist in Leutesdorf am Freitag zum dritten Mal an das legendäre Musikfestival in den USA erinnert worden. Neben Rock wurden am Rheinufer auch viele andere musikalische Stilrichtungen geboten, sodass jeder auf seine Kosten kam.

Man nehme einen Sommerabend, den Rhein als beinahe unschlagbare Kulisse, fünf musikalische Programmpunkte, ausreichend Kaltgetränke und mehr als 200 gut gelaunte Gäste – fertig ist „Woodstock 57“. Gut, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber bei der dritten Auflage bewiesen die Macher des Leutesdorfer Rock ’ n ’ Roll-Elferrates erneut, dass man für ein richtig gutes Festival weder nach Amerika reisen noch Hunderttausende Menschen auf ...







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